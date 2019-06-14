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В Екатеринбурге закроют движение автотранспорта на улице Красных Командиров
14 июнь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Екатеринбурге с 15 июня по 1 июля закроют движение автотранспорта на участке улицы Красных Командиров от улицы Шефской до улицы Таганской, сообщается на официальном портале города.
«Движение закрывается в связи с восстановлением элементов благоустройства после проведения ремонта тепловой сети. На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шефской, Лобкова, Донской и Энтузиастов», — говорится в сообщении.
«Движение закрывается в связи с восстановлением элементов благоустройства после проведения ремонта тепловой сети. На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шефской, Лобкова, Донской и Энтузиастов», — говорится в сообщении.
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