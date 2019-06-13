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В Челябинской области число новых выданных кредитных карт возросло в январе-апреле на 20%
13 июнь 2019 (17:55)
УрБК, Челябинск, 13.06.2019. В Челябинской области число выданных в январе-апреле этого года новых кредитных карт составило 103,7 тыс. штук. Это больше, чем в аналогичном периоде 2018 года на 20% (в прошлом году было выдано 86,4 тыс. карт). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом в России за январь-апрель этого года банками было выдано 3,88 млн новых кредитных карт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 24% (тогда этот показатель был зафиксирован на уровне 3,13 млн единиц).
При этом отмечается, что самое большое количество новых выданных кредитных карт было отмечено в Москве (248,6 тыс.), Московской области (199,6 тыс.), Краснодарском крае (157,9 тыс.), Санкт-Петербурге (135,8 тыс.), Республике Башкортостан (115,3 тыс.) и Свердловской области (115,3 тыс.).
«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжает расти. Однако темпы этого роста значительно более умеренные в сравнении с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. Стоит отметить, что рост в сегменте кредитных карт обусловлен прежде всего тем, что это наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)», — цитирует пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
В целом в России за январь-апрель этого года банками было выдано 3,88 млн новых кредитных карт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 24% (тогда этот показатель был зафиксирован на уровне 3,13 млн единиц).
При этом отмечается, что самое большое количество новых выданных кредитных карт было отмечено в Москве (248,6 тыс.), Московской области (199,6 тыс.), Краснодарском крае (157,9 тыс.), Санкт-Петербурге (135,8 тыс.), Республике Башкортостан (115,3 тыс.) и Свердловской области (115,3 тыс.).
«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжает расти. Однако темпы этого роста значительно более умеренные в сравнении с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. Стоит отметить, что рост в сегменте кредитных карт обусловлен прежде всего тем, что это наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)», — цитирует пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
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