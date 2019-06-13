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В Челябинской области число новых выданных кредитных карт возросло в январе-апреле на 20%

УрБК, Челябинск, 13.06.2019. В Челябинской области число выданных в январе-апреле этого года новых кредитных карт составило 103,7 тыс. штук. Это больше, чем в аналогичном периоде 2018 года на 20% (в прошлом году было выдано 86,4 тыс. карт). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом в России за январь-апрель этого года банками было выдано 3,88 млн новых кредитных карт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 24% (тогда этот показатель был зафиксирован на уровне 3,13 млн единиц).

При этом отмечается, что самое большое количество новых выданных кредитных карт было отмечено в Москве (248,6 тыс.), Московской области (199,6 тыс.), Краснодарском крае (157,9 тыс.), Санкт-Петербурге (135,8 тыс.), Республике Башкортостан (115,3 тыс.) и Свердловской области (115,3 тыс.).



«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжает расти. Однако темпы этого роста значительно более умеренные в сравнении с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. Стоит отметить, что рост в сегменте кредитных карт обусловлен прежде всего тем, что это наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)», — цитирует пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:55</span><br /><strong>В Челябинской области число новых выданных кредитных карт возросло в январе-апреле на 20%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 13.06.2019. В Челябинской области число выданных в январе-апреле этого года новых кредитных карт составило 103,7 тыс. штук. Это больше, чем в аналогичном периоде 2018 года на 20% (в прошлом году было выдано 86,4 тыс. карт). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087656-v-chelyabinskoy-oblasti-chislo-novyh-vydannyh-kreditnyh-kart-vozroslo-v-yanvare-aprele-na-20.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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