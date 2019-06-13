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Клиенты СКБ-банка получили возможность оформить справки по кредитам в онлайн-режиме
13 июнь 2019 (16:53)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. Клиенты СКБ-банка получили возможность заказать необходимые справки по кредитам в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Заказать справки можно трех видов: о произведенных платежах, об остатке ссудной задолженности или об остатке ссудной задолженности с реквизитами для погашения. Для этого необходимо зайти в личный кабинет СКБ Онлайн с мобильного устройства, компьютера или планшета в раздел «Кредиты». Там выбрать один из своих кредитов и перейти к заказу справки», — говорится в сообщении.
Для оформления документа необходимо указать тип справки, начало и конец периода, за который необходима информация. Код подтверждения придёт в sms в push-уведомлении.
Как отмечают в СКБ-банке, получить готовую справку можно двумя способами: скачать из личного кабинета или выслать на e-mail.
«Заказать справки можно трех видов: о произведенных платежах, об остатке ссудной задолженности или об остатке ссудной задолженности с реквизитами для погашения. Для этого необходимо зайти в личный кабинет СКБ Онлайн с мобильного устройства, компьютера или планшета в раздел «Кредиты». Там выбрать один из своих кредитов и перейти к заказу справки», — говорится в сообщении.
Для оформления документа необходимо указать тип справки, начало и конец периода, за который необходима информация. Код подтверждения придёт в sms в push-уведомлении.
Как отмечают в СКБ-банке, получить готовую справку можно двумя способами: скачать из личного кабинета или выслать на e-mail.
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