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Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро снизился на 3 коп.
13 июнь 2019 (16:37)
УрБК, Москва, 13.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 12 коп. до 64,63 руб., евро снизился на 3 коп. до 73,01 руб.
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