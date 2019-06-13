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Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро снизился на 3 коп.

13 июнь 2019 (16:37)

УрБК, Москва, 13.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 12 коп. до 64,63 руб., евро снизился на 3 коп. до 73,01 руб.

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