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Свердловский облсуд отменил приговор застройщику ЖК «Оптимист»
13 июнь 2019 (16:14)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. Свердловский областной суд отменил приговор по уголовному делу в отношении застройщика ЖК «Оптимист» в Первоуральске Александра Фрибуса. Об этом говорится в материалах суда.
«Приговор Первоуральского городского суда Свердловской области от 18 декабря 2018 года в отношении Фрибуса Александра Александровича отменить, апелляционное представление прокурора Первоуральска Калинина А. В. удовлетворить», — говорится в судебном решении.
В документе также говорится, что уголовное дело в отношении Фрибуса возвращено прокурору Свердловской области.
Отметим, что Александра Фрибуса обвинили в том, что он похитил более 200 млн руб. у дольщиков, которые планировали купить квартиры в ЖК «Оптимист». Строительство жилого комплекса началось в 2015 году, но в 2016-м стройка была заморожена. По версии следствия, были выявлены факты нецелевого использования средств дольщиков.
Ранее приговором Первоуральского городского суда от 18 декабря 2018 года Фрибус был осужден по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года условно.
Прокуратура посчитала приговор чрезмерно мягким и добилась его пересмотра в Свердловском облсуде.
«Фактические обстоятельства дела указывают на наличие оснований для квалификации действий Фрибуса А. А. как более тяжкого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Обращает внимание, что дополнительное соглашение о переносе сроков окончания строительства жилого дома дольщики заключили не по своей инициативе, а по инициативе правительства Свердловской области», — говорится в решении Свердловского облсуда.
«Приговор Первоуральского городского суда Свердловской области от 18 декабря 2018 года в отношении Фрибуса Александра Александровича отменить, апелляционное представление прокурора Первоуральска Калинина А. В. удовлетворить», — говорится в судебном решении.
В документе также говорится, что уголовное дело в отношении Фрибуса возвращено прокурору Свердловской области.
Отметим, что Александра Фрибуса обвинили в том, что он похитил более 200 млн руб. у дольщиков, которые планировали купить квартиры в ЖК «Оптимист». Строительство жилого комплекса началось в 2015 году, но в 2016-м стройка была заморожена. По версии следствия, были выявлены факты нецелевого использования средств дольщиков.
Ранее приговором Первоуральского городского суда от 18 декабря 2018 года Фрибус был осужден по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года условно.
Прокуратура посчитала приговор чрезмерно мягким и добилась его пересмотра в Свердловском облсуде.
«Фактические обстоятельства дела указывают на наличие оснований для квалификации действий Фрибуса А. А. как более тяжкого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Обращает внимание, что дополнительное соглашение о переносе сроков окончания строительства жилого дома дольщики заключили не по своей инициативе, а по инициативе правительства Свердловской области», — говорится в решении Свердловского облсуда.
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