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В Свердловской области в январе-апреле число новых выданных кредитных карт выросло на 22,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Свердловской области число выданных в январе-апреле этого года новых кредитных карт зафиксировано на уровне 115,2 тыс. штук, что на 22,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (тогда этот показатель составлял 94 тыс. штук). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.



Больше кредитных карт в этот период было выдано в Москве (248,6 тыс.), Московской области (199,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (157,9 тыс.), Санкт-Петербурге (135,8 тыс.) и Республике Башкортостан (115,3 тыс.).



В целом в России за январь-апрель этого года банками было выдано 3,88 млн новых кредитных карт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 24% (тогда этот показатель был зафиксирован на уровне 3,13 млн единиц).

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