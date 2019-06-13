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За последний месяц число объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросло на 3,3%

13 июнь 2019 (15:35)

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. По состоянию на 10 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 492 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За четыре недели средняя цена предложения в уральской столице выросла на 0,5%.

«За месяц число объектов на рынке увеличилось на 3,3% и достигло отметки 8,77 тыс. единиц. Сроки экспозиции объектов на рынке составляют чуть меньше 4 месяцев», — говорится в исследовании.

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