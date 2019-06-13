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В Челябинске местного жителя обвиняют в серии разбойных нападений на офисы МФО и магазины

УрБК, Челябинск, 13.06.2019. Житель Челябинска предстанет перед судом за восемь преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия», частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия» и частью 1 статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.



По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2017 по май 2018 года совершил серию разбойных нападений на аптеку, офисы и магазины.



Так, 27 декабря 2017 года обвиняемый зашел в аптеку «Алвик» в Калининском районе Челябинска, где, угрожая предметом, похожим на оружие, требовал деньги. После того, как провизор нажала на тревожную кнопку, злоумышленник скрылся с места преступления.



Затем мужчина совершил ряд аналогичных разбойных нападений на три салона сотовой связи, магазин «Красное и Белое», офисы «Удобные Деньги» и ООО «Общая Касса», расположенные в разных районах Челябинска, похитив деньги на сумму свыше 400 тыс. руб.



«Кроме того, для совершения разбойных нападений обвиняемый изготовил двуствольный дульнозарядный пистолет шомпольного типа, являющийся самодельным короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, который хранил до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.



Обвиняемый вину признал, пояснив, что преступления совершал из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:15</span><br /><strong>В Челябинске местного жителя обвиняют в серии разбойных нападений на офисы МФО и магазины</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 13.06.2019. Житель Челябинска предстанет перед судом за восемь преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия», частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия» и частью 1 статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Об этом сообщает прокуратура Челябинской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087647-v-chelyabinske-mestnogo-zhitelya-obvinyayut-v-serii-razboynyh-napadeniy-na-ofisy-mfo-i-magaziny.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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