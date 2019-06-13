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Задолженность свердловчан перед банками превысила 500 млрд рублей

13 июнь 2019 (14:34)

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. На 1 мая 2019 года общий объем задолженности жителей Свердловской области перед кредитными организациями составил 503 млрд руб. За последние 12 месяцев показатель вырос на 21,5%, с начала 2019 года — на 5,9%. Об этом говорится в материалах Банка России.

Объем просроченной задолженности на 1 мая составляет 24 млрд руб. или 4,8% от общего объема выданных кредитов. За последний год показатель снизился на 1,6 млрд руб. С начала 2019 года объем «просрочки» вырос на 800 млн руб.

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