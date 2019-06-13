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Свердловская областная больница за неудачную операцию выплатит пациентке более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. ГБУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1» («СОКБ № 1») выплатит пациентке из Красноуфимска более 1 млн руб. за потерю зрения из-за неудачной операции по замене хрусталика левого глаза, сообщает пресс-служба областного суда.



В июле 2017 года пострадавшая была госпитализирована в глазное отделение «СОКБ № 1» для проведения плановой операции по замене хрусталика левого глаза. Однако операция была проведена некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно — глаз потерял светоощущение и перестал видеть. В августе пациентке была сделана вторая операция, во время которой произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Ей снова сделали операцию, но восстановить зрение глаза врачам не удалось.



В ходе проверки были выявлены множественные дефекты оформления медицинской документации, отсутствовал этапный эпикриз, консилиум врачей. Не было проведено контрольное В-сканирование глазного яблока.



«Ненадлежащее выполнение необходимых лечебных мероприятий послужило причиной интраоперационных осложнений и увеличения установленного срока лечения катаракты. Исходом такого лечения явилось ухудшение состояния, на момент выписки зрение на левом глазу отсутствовало. Женщина все это время испытывала сильнейший стресс, ее не покидают физические боли, она вынуждена нести расходы на лечение в других лечебных учреждениях», — отмечает пресс-служба.



Решением районного суда с больницы взыскана компенсация морального вреда — 1 млн руб., материальный ущерб — 15,6 тыс. руб., расходы на оплату услуг адвоката — 5 тыс. руб. Однако «СОКБ № 1» подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просила в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. Но суд высшей инстанции оставил решение без изменений.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:17</span><br /><strong>Свердловская областная больница за неудачную операцию выплатит пациентке более 1 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. ГБУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1» («СОКБ № 1») выплатит пациентке из Красноуфимска более 1 млн руб. за потерю зрения из-за неудачной операции по замене хрусталика левого глаза, сообщает пресс-служба областного суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087643-sverdlovskaya-oblastnaya-bolnica-za-neudachnuyu-operaciyu-vyplatit-pacientke-bolee-1-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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