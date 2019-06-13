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В Екатеринбурге вводится ограничение движения на перекрестке улиц Луначарского — Декабристов

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Екатеринбурге с 14 июня (с 23.00) до 17 июня (до 06.00) из-за капитального ремонта трамвайных путей вводится ограничение движения на перекрестке улиц Луначарского — Декабристов. Об этом сообщается на официальном портале города.



В связи с этим временно изменится движение трамвайных маршрутов № 6, 10 и 21, а маршрут № 20 будет закрыт. Кроме того, движение автотранспорта будет направлено в объезд этого перекрестка.



«На период проведения работ будет закрыто движение трамваев по улицам Луначарского, Тверитина, Мичурина от остановки «Дом Художника» до конечной станции «ЦПКиО» в обоих направлениях. Движение автотранспорта будет направлено по улицам Бажова, Тверитина, Луначарского, Большакова, Мичурина, Белинского, Декабристов», — говорится в сообщении.



Временно трамвайные маршруты будут направлены следующим образом: № 6 — Машиностроителей, Халтурина, Верх-Исетский бульвар, проспект Ленина, гостиница «Исеть» (разворотное кольцо); № 10 — 7 Ключей, Техническая, Халтурина, Верх-Исетский бульвар, Московская, Радищева, 8 Марта, Южная; № 21 — ВИЗ, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, гостиница «Исеть» (разворотное кольцо).

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