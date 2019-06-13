Екатеринбург принял AtomSkills-2019

В Екатеринбурге завершился IV чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2019, в котором выявили лучших в 33 компетенциях из более 600 работников атомной индустрии, представляющих свыше 80 предприятий госкорпорации «Росатом» и вузы страны. Церемония подведения итогов состоялась во вторник, 11 июня, в «Екатеринбург-ЭКСПО».Напомним, что Екатеринбург стал постоянной площадкой проведения чемпионата AtomSkills — самого масштабного в России отраслевого чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills, реализуемого по заказу госкорпорации «Росатом» с 2016 года. Его победители и призеры войдут в состав сборной для участия в национальном первенстве WorldSkills Hi-Tech-2019.В этом году AtomSkills посетило самое большое количество участников и гостей — более 3 тыс. человек. На мероприятие приехали более 600 отраслевых экспертов. Организаторами отмечается, что чемпионат прошел на площади 40 тыс. кв. м., а для соревнований было установлено 50 т оборудования.«Чемпионат AtomSkills нацелен на то, чтобы повышать компетентность работников атомной отрасли, мотивировать их к профессиональному росту и поощрять самых способных. Его востребованность подтверждается постоянным, год от года, ростом количества участников — если в прошлом году было чуть меньше 500 экспертов и участников, то в этом их уже почти 1 200. Программа развивается, требования становятся все более высокими. Системная работа по повышению профмастерства ведется в отраслевых центрах компетенций. Ее важность не вызывает сомнения, потому что атомная отрасль развивается, Росатом ведет очень активную борьбу на мировых рынках с высокой конкуренцией, и ради сохранения своих позиций он должен опираться на настоящих профессионалов, способных отвечать на самые современные требования на рынке труда, работать над созданием новых продуктов», — подчеркивает член комитета Государственной думы по энергетике Геннадий Скляр.На церемонии закрытия AtomSkills-2019 победителей поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.«Для того, чтобы показывать хорошие результаты, нужно постоянно повышать свою квалификацию, постоянно учиться. И то, что сегодня Росатом проводит корпоративные соревнования по методике WorldSkills — это огромное дело. Понимая важность этой работы, мы создаем в регионе условия для развития дуальной модели подготовки кадров. Уже много лет мы поддерживаем соревнования по профессиональному мастерству», — подчеркнул Евгений Куйвашев.«Впереди вас ждут национальный и международный чемпионаты. Но между этими соревнованиями будут обычные рабочие будни. Желаю вам, чтобы и они также приносили вам радость и новые свершения. Очень прошу вас стать проводниками идеологии победы, преодоления, движения вперед для тех, кто работает рядом с вами. Вы уже стали золотым запасом Росатома, с вас берут пример, вы должны вести за собой», — поздравил победителей чемпионата Алексей Лихачев.Также на церемонии награждения зрители смогли оценить выступления велобайкеров, ростовых кукол, роллеров и музыкантов.Победители чемпионата отмечают, что помимо денежных призов они получили и множество других преимуществ. В частности, многие указывают на то, что в рамках подготовки к конкурсу получили полезный опыт. Кроме того, они уверенны, что статус призера AtomSkills скажется на их профессиональной карьере.«Когда мы готовились, мы рассматривали те направления в нашей профессии, которые в повседневной жизни мы не используем. Это очень серьезная «прокачка» профессионализма. Также участие в конкурсе дает морально-стрессовую устойчивость, закаляет характер, что важно в нашей профессии (мы, экологи, работаем с контрольно-надзорными органами). Кроме того, конкуренты в нашей компетенции были очень дружны — мы поддерживали друг друга. Я надеюсь, что мы продолжим общаться с коллегами из других предприятий», — рассказала корреспонденту УрБК Елена Елина, занявшая I место в номинации «Экология».«Было сложно, в последний день конкуренты меня сместили со второго места. Но все не зря. Участие в конкурсе очень помогает на работе: я уже достаточно знаю о написании программ, хорошо обучился. Это все благодаря соревнованию, подготовке к нему. На работе по итогам конкурса нам повысят заработную плату, статус», — отметил Алексей Бабакаев, занявший III место в компетенции «Фрезерные работы на станках ЧПУ».«Работодатель теперь будет иметь повышенные ожидания от работника, занявшего призовое место на таком конкурсе», — подчеркнул Василий Мороз, занявший III место в номинации «Неразрушающий контроль».Стоит отметить, что в этом году соревнования проходили по 33 компетенциям, в том числе по двум экспериментальным: «Инженерное мышление. Каракури» и «Мобильная робототехника». В рамках деловой программы атомщики обсудили базовые принципы раскрытия талантов на этапах циклов кадрового воспроизводства. Также прошла профориентационная программа для школьников и студентов «Покоряя Арктику».