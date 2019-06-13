Новости дня
Распадская угольная компания обновила парк тепловозов на 164 млн рублей
13 июнь 2019 (12:46)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В ОАО «Кузнецкпогрузтранс», входящем в Распадскую угольную компанию, на линию вышли три новых маневровых тепловоза марки ТЭМ18ДМ.
«Современные тепловозы оборудованы системой экстренного торможения. Кабина машиниста оснащена плиткой для подогрева пищи, термоэлектрическим холодильником и системой микроклимата. Установлена система контроля бодрствования машиниста. Тепловоз рассчитан на работу в разных климатических условиях в температурном диапазоне от -50 до +40 градусов. Стекла имеют автоматический обогрев», — сообщает пресс-служба Распадской угольной компании.
Общая стоимость трех тепловозов составила 164 млн руб. Для развития перевозок и улучшения условий труда Распадская угольная компания планирует в течение пяти лет обновить локомотивный парк еще на 15 единиц.
«После передачи символического ключа от новой техники директор предприятия Алексей Граборов поприветствовал коллег и пожелал машинистам доброго пути», — говорится в сообщении.
Также в рамках региональной программы «Чистый уголь — чистый Кузбасс» «Кузнецкпогрузтранс» планирует развивать станцию Новокузнецк-Северный и расконсервировать район примыкания к станции Курегеш, где будет производиться отгрузка угля в вагоны с шахты Есаульская. Благодаря этому уголь будет вывозиться не автотранспортом, а более экологичным способом — по железной дороге.
«Современные тепловозы оборудованы системой экстренного торможения. Кабина машиниста оснащена плиткой для подогрева пищи, термоэлектрическим холодильником и системой микроклимата. Установлена система контроля бодрствования машиниста. Тепловоз рассчитан на работу в разных климатических условиях в температурном диапазоне от -50 до +40 градусов. Стекла имеют автоматический обогрев», — сообщает пресс-служба Распадской угольной компании.
Общая стоимость трех тепловозов составила 164 млн руб. Для развития перевозок и улучшения условий труда Распадская угольная компания планирует в течение пяти лет обновить локомотивный парк еще на 15 единиц.
«После передачи символического ключа от новой техники директор предприятия Алексей Граборов поприветствовал коллег и пожелал машинистам доброго пути», — говорится в сообщении.
Также в рамках региональной программы «Чистый уголь — чистый Кузбасс» «Кузнецкпогрузтранс» планирует развивать станцию Новокузнецк-Северный и расконсервировать район примыкания к станции Курегеш, где будет производиться отгрузка угля в вагоны с шахты Есаульская. Благодаря этому уголь будет вывозиться не автотранспортом, а более экологичным способом — по железной дороге.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Распадская угольная компания поставила рекорд по объемам месячной отгрузки продукции
- Шахта «Распадская» ЕВРАЗа добыла 2 млн тонн угля с начала 2019 года
- ЕВРАЗ готовит к разработке новый угольный пласт на шахте «Есаульская»
- С начала 2018 года горняки участка № 17 шахты «Распадская» добыли 2 млн тонн угля
- Горняки шахты «Усковская» ЕВРАЗа начали добычу угля в новой лаве