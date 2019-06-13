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Распадская угольная компания обновила парк тепловозов на 164 млн рублей

13 июнь 2019 (12:46)

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В ОАО «Кузнецкпогрузтранс», входящем в Распадскую угольную компанию, на линию вышли три новых маневровых тепловоза марки ТЭМ18ДМ.

«Современные тепловозы оборудованы системой экстренного торможения. Кабина машиниста оснащена плиткой для подогрева пищи, термоэлектрическим холодильником и системой микроклимата. Установлена система контроля бодрствования машиниста. Тепловоз рассчитан на работу в разных климатических условиях в температурном диапазоне от -50 до +40 градусов. Стекла имеют автоматический обогрев», — сообщает пресс-служба Распадской угольной компании.

Общая стоимость трех тепловозов составила 164 млн руб. Для развития перевозок и улучшения условий труда Распадская угольная компания планирует в течение пяти лет обновить локомотивный парк еще на 15 единиц.

«После передачи символического ключа от новой техники директор предприятия Алексей Граборов поприветствовал коллег и пожелал машинистам доброго пути», — говорится в сообщении.

Также в рамках региональной программы «Чистый уголь — чистый Кузбасс» «Кузнецкпогрузтранс» планирует развивать станцию Новокузнецк-Северный и расконсервировать район примыкания к станции Курегеш, где будет производиться отгрузка угля в вагоны с шахты Есаульская. Благодаря этому уголь будет вывозиться не автотранспортом, а более экологичным способом — по железной дороге.

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