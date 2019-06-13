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Тарифы на вывоз мусора в России могут вырасти на 5%
13 июнь 2019 (12:24)
УрБК, Москва, 13.06.2019. В тарифы на вывоз мусора в РФ предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту, передает газета «Известия».
В случае одобрения этой инициативы повышение тарифов может составить порядка 5%.
Чтобы получить возможность увеличить плату за мусор, потребуется внести поправки в «Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденные постановлением правительства. Сейчас документ не подразумевает включения в тариф трат на рекультивацию, но учитывает налоги, проценты по кредитам, производственные и ремонтные расходы, аренду и лизинг, зарплату персонала, а также нормативную прибыль.
В случае одобрения этой инициативы повышение тарифов может составить порядка 5%.
Чтобы получить возможность увеличить плату за мусор, потребуется внести поправки в «Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденные постановлением правительства. Сейчас документ не подразумевает включения в тариф трат на рекультивацию, но учитывает налоги, проценты по кредитам, производственные и ремонтные расходы, аренду и лизинг, зарплату персонала, а также нормативную прибыль.
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