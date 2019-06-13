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Счетная палата РФ выявила нарушения в сфере закупок в 2018 году на 293,7 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила более 2 тыс. нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок в 2018 году на общую сумму 293,7 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет аудиторов.



Счетная палата в отчетном периоде провела 174 контрольных мероприятия, в рамках которых, в том числе, проверялась закупочная деятельность 5,5 тысячи организаций.



«По результатам контрольных мероприятий выявлено 2,261 тыс. нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 293,7 млрд руб., что превышает аналогичные показатели за 2017 год на 3,8% и в 2,8 раза соответственно», — говорится в документе.



Самыми распространенными оказались нарушения при определении начальной максимальной цены контракта (НМЦК) — на них пришлось 74,6% общей суммы выявленных нарушений.



«Обоснование НМЦК, особенно в условиях низкого уровня конкуренции, является одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность осуществления государственных закупок», — отмечают аудиторы.



При этом в законе о госзакупках отсутствует единый порядок применения методов обоснования этих цен, а существующий рекомендательный порядок их определения влечет риски завышения НМЦК, отмечает СП.



«В связи с этим неоднократно отмечалось, что необходимо принять нормативный акт, регулирующий ценообразование при осуществлении закупок», — говорится в докладе.

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