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В Челябинской области сгорел музей природы в нацпарке «Таганай»

УрБК, Челябинск, 13.06.2019. В Челябинской области ночью в среду, 12 июня, в национальном парке «Таганай» сгорело вместе с экспонатами здание музея природы.



Как сообщает пресс-служба парка, пожарная сигнализация сработала в 22.40. Пожарных вызвали увидевшие дым госинспекторы, дежурившие в Центральной усадьбе. Однако спасти музей не удалось.



«Деревянное здание с тремя пристройками уничтожено полностью, также повреждены два квадроцикла, автомобиль «УАЗ» и снегоход, которые были припаркованы под навесом во дворе. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог — огонь начал распространяться снаружи, возле одной из кладовых», — говорится в сообщении.



«Имущество — серьезная потеря для нас, но невосполнимый урон — это сгоревшие музейные экспонаты. Особо ценных в материальном смысле среди них не было, но их ценность для национального парка очень велика. В музее хранилась книга с 40 тыс. подписей, собранных в свое время жителями Челябинской области в поддержку создания «Таганая», чучела, минералогическая коллекция, дневники наблюдений», — цитирует пресс-служба директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева.

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