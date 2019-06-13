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В Екатеринбурге выявлено четыре случая поддельной регистрации детей для зачисления в первый класс

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. За апрель и май 2019 года в Екатеринбурге выявлено четыре случая поддельной регистрации детей для зачисления в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Проверки проходили по фактам приема и зачисления детей в первые классы на 2019-2020 учебный год в МБОУ СОШ № 25, 11, 23 и 69.



В итоге в апреле этого года возбуждено три уголовных дела, в мае 2019 года — одно уголовное дело в отношении родителей по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Одно из них с утвержденным обвинительным заключением направлено мировому судье судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.

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