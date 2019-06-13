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На Урале дорожные службы начали передавать в ГИБДД информацию о нарушениях ПДД

13 июнь 2019 (10:33)

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. Дорожные службы, которые круглосуточно патрулируют федеральные трассы в ХМАО, Свердловской и Тюменской областях, начали передавать в ГИБДД в режиме онлайн информацию о водителях-нарушителях. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«Если во время объезда дороги дорожный мастер стал свидетелем нарушения правил дорожного движения, он должен зафиксировать его на видеорегистратор и через дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» направить обращение в ГИБДД с требованием привлечь нарушителя к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Ожидается, что мера поможет дисциплинировать водителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения.

В этом году подрядные организации, осуществляющие ремонт федеральных трасс, также стали использовать в местах производства дорожных работ автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД. О том, что ведется фото- и видеофиксация нарушений водителей предупреждают соответствующие знаки.

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