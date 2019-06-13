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В Екатеринбурге с 1 июля начнется второй этап работ по разметке автомобильных дорог
13 июнь 2019 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Екатеринбурге Муниципальный Центр организации движения (ЦОД) выполнил 47% от запланированного на год объема работ по нанесению дорожной разметки на улицах и пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В планах у ЦОДа в этом сезоне покрыть разметкой 218 тыс. 700 кв. м. (с учетом повторного нанесения), из них 41 тыс. 700 кв. м. — термопластиком. Линии и знаки как пластиком, так и краской, выполняются в двух цветах — белом и желтом.
Работа спланирована в два этапа: на первом с 25 апреля до 30 июня нанесут разметку на всех пешеходных переходах, улицах и дорогах на площади 119 тыс. кв. м.
А уже с 1 июля стартует второй этап, при котором будет проводиться обновление дорожной разметки, в том числе на пешеходных переходах, расположенных у детских учебных учреждений. Площадь нанесения на втором этапе составит 99 тыс. 700 кв. м.
«Белый пластик используется на центральных улицах города и пешеходных переходах. Его долговечность вдвое выше, чем у краски, — шесть месяцев. Желтый пластик будет применяться на пешеходных переходах вблизи детских учебных заведений», — говорится в сообщении.
Процесс нанесения разметки проходит только в ночное время от центра к окраинам города и приостанавливается только при осадках. В работе используют специальный транспорт. Каждую ночь работу выполняют 16 специалистов: 3 бригады наносят термопластик и 4 — краску.
В планах у ЦОДа в этом сезоне покрыть разметкой 218 тыс. 700 кв. м. (с учетом повторного нанесения), из них 41 тыс. 700 кв. м. — термопластиком. Линии и знаки как пластиком, так и краской, выполняются в двух цветах — белом и желтом.
Работа спланирована в два этапа: на первом с 25 апреля до 30 июня нанесут разметку на всех пешеходных переходах, улицах и дорогах на площади 119 тыс. кв. м.
А уже с 1 июля стартует второй этап, при котором будет проводиться обновление дорожной разметки, в том числе на пешеходных переходах, расположенных у детских учебных учреждений. Площадь нанесения на втором этапе составит 99 тыс. 700 кв. м.
«Белый пластик используется на центральных улицах города и пешеходных переходах. Его долговечность вдвое выше, чем у краски, — шесть месяцев. Желтый пластик будет применяться на пешеходных переходах вблизи детских учебных заведений», — говорится в сообщении.
Процесс нанесения разметки проходит только в ночное время от центра к окраинам города и приостанавливается только при осадках. В работе используют специальный транспорт. Каждую ночь работу выполняют 16 специалистов: 3 бригады наносят термопластик и 4 — краску.
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