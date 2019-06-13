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Доставка для интернет-магазинов – решение от профессионалов
13 июнь 2019 (09:15)
Быстрая и бесперебойная доставка для интернет-магазинов — важнейшее условие успешной работы компании. Для покупателей большое значение имеют возможность отследить статус посылки, время в пути, вручение курьером или самовывозом с пунктов выдачи заказа.
Современный подход к организации процесса доставки требует значительных вложений на открытие ПВЗ, оплату сотрудникам, в IT-интеграцию. При дилетантском подходе страдает репутация магазина — посылки могут пропасть, идти очень долго или оказаться даже не в том населенном пункте. Кроме того, значительную роль играет география охвата. Если вы не можете доставить нужный товар, клиент уйдет в другое место.
Решить проблему доставки для интернет-магазинов поможет предложение компании B2CPL. Профессиональный подход дает возможность выполнить услугу максимально быстро и точно в 78 регионах России. Компания предлагает несколько вариантов получения оплаты от клиентов и последующее перечисление средств на расчетный счет ИМ.
Что дает обращение в B2CPL
Основное направление деятельности компании — доставка для интернет-магазинов. Услуга оказывается в полном объеме, благодаря чему у руководства ИМ высвобождается время, которое можно потратить на дальнейшее развитие своего ресурса.
Основные плюсы работы с B2CPL:
— возможность доставки практически в любую точку России — охват городского населения составляет 80 %;
— прием оплаты наличными и банковской картой — с выдачей кассовых и товарных чеков с указанием реквизитов предприятия;
— вариативность доставки — курьером, Почтой России, получением из пунктов самовывоза;
— IT-сопровождение — смс-информирование, трекинг посылки;
— сокращение расходов — компания предлагает тарифы меньшие, чем другие курьерские службы.
В компании действуют единые стандарты обслуживания — доставки, оплаты, возврата, распознавания платежей. Для удобства покупателей функционирует Call-центр.
Специфические опции доставки для интернет-магазинов
В перечне услуг присутствует такое предложение, как примерка/проверка. Покупатель имеет возможность еще до оплаты проверить качество товара или примерить полученную вещь. Опция особенно важна для интернет-магазинов, реализующих одежду, обувь, электронику, бытовую технику. Еще одна услуга — частичный отказ, позволяющий покупателю вернуть те товары, которые ему не подошли по тем или иным причинам.
Работа с B2CPL позволит повысить лояльность интернет-магазина, расширить географию доставки и, в конечном итоге — увеличить прибыль.
Современный подход к организации процесса доставки требует значительных вложений на открытие ПВЗ, оплату сотрудникам, в IT-интеграцию. При дилетантском подходе страдает репутация магазина — посылки могут пропасть, идти очень долго или оказаться даже не в том населенном пункте. Кроме того, значительную роль играет география охвата. Если вы не можете доставить нужный товар, клиент уйдет в другое место.
Решить проблему доставки для интернет-магазинов поможет предложение компании B2CPL. Профессиональный подход дает возможность выполнить услугу максимально быстро и точно в 78 регионах России. Компания предлагает несколько вариантов получения оплаты от клиентов и последующее перечисление средств на расчетный счет ИМ.
Что дает обращение в B2CPL
Основное направление деятельности компании — доставка для интернет-магазинов. Услуга оказывается в полном объеме, благодаря чему у руководства ИМ высвобождается время, которое можно потратить на дальнейшее развитие своего ресурса.
Основные плюсы работы с B2CPL:
— возможность доставки практически в любую точку России — охват городского населения составляет 80 %;
— прием оплаты наличными и банковской картой — с выдачей кассовых и товарных чеков с указанием реквизитов предприятия;
— вариативность доставки — курьером, Почтой России, получением из пунктов самовывоза;
— IT-сопровождение — смс-информирование, трекинг посылки;
— сокращение расходов — компания предлагает тарифы меньшие, чем другие курьерские службы.
В компании действуют единые стандарты обслуживания — доставки, оплаты, возврата, распознавания платежей. Для удобства покупателей функционирует Call-центр.
Специфические опции доставки для интернет-магазинов
В перечне услуг присутствует такое предложение, как примерка/проверка. Покупатель имеет возможность еще до оплаты проверить качество товара или примерить полученную вещь. Опция особенно важна для интернет-магазинов, реализующих одежду, обувь, электронику, бытовую технику. Еще одна услуга — частичный отказ, позволяющий покупателю вернуть те товары, которые ему не подошли по тем или иным причинам.
Работа с B2CPL позволит повысить лояльность интернет-магазина, расширить географию доставки и, в конечном итоге — увеличить прибыль.
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