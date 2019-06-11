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В Челябинской области выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-95
11 июнь 2019 (17:02)
УрБК, Челябинск, 11.06.2019. Челябинское УФАС России опубликовало результаты еженедельного мониторинга цен на бензин, сообщает пресс-служба ведомства.
«С 3 по 9 июня цены на бензин АИ-92 и АИ-95 ООО «Газпромнефть-Центр» повысились на 25 коп., АИ-92 и АИ-95 ООО «Регион» — на 25 и 35 коп. соответственно», — говорится в сообщении.
Отметим, что Челябинское УФАС России проводит мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты на территории региона у ведущих производителей (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница») и розничной цены у независимого продавца ООО «Регион».
«С 3 по 9 июня цены на бензин АИ-92 и АИ-95 ООО «Газпромнефть-Центр» повысились на 25 коп., АИ-92 и АИ-95 ООО «Регион» — на 25 и 35 коп. соответственно», — говорится в сообщении.
Отметим, что Челябинское УФАС России проводит мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты на территории региона у ведущих производителей (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница») и розничной цены у независимого продавца ООО «Регион».
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