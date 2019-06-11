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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не исключил в будущем переход на четырехдневную рабочую неделю

11 июнь 2019 (16:43)

УрБК, Москва, 11.06.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда рассказал о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Его слова передает РИА «Новости».

«Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — отметил Д. Медведев.

По его словам, погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда и экономических показателях страны.

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