«Зауральский «Артек» как один из лучших социальных проектов

Компания «ФОРЭС» совместно с дочерним предприятием «Технокерамика» подвели предварительные итоги реализации пятилетнего социального проекта «Возрождение зауральского «Артека». В детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Салют» в 15 км от Шадринска состоялось торжественное открытие двух новых корпусов, рассчитанных на 50 человек в каждом. В честь этого события на территории провели торжественную линейку.Название проекта подсказали в самом лагере. Именно так его называли более 60 лет назад, когда он открылся впервые. По словам представителей компании, появилась возможность представить его на конкурс «Лучшие социальные проекты России», где «Возрождение зауральского «Артека» стал одним из лауреатов.Программа «Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Организатор — Фонд «Социальные проекты». Программа выявляет и систематизирует лучшие практики реализации социальных проектов в России. В каталог 2018-2019 годов вошли проекты более 80 компаний и банков.Глава Шадринска вручила благодарственные письма гендиректору предприятия «Технокерамика» Александру Ворожцову, его заместителю Николаю Нидзию, депутату Курганской областной думы Валерию Порубову, руководителю подрядной организации «Дон» Сергею Уфимцеву и директору лагеря Лилии Куликовой. Также Людмила Новикова передала через партнеров особую благодарность руководству компании «ФОРЭС» — Евгению Рожкову и Сергею Шмотьеву.При реализации проекта «Возрождение зауральского «Артека» было построено всего пять новых корпусов лагеря.«Эти корпуса мы ремонтировали, когда они были еще деревянные. Было принято решение о выделении денежных средств на их восстановление. Мы много лет их ремонтировали, красили, а потом увидели, что все держится на краске, а не на гвоздях. Поэтому было принято решение заменить», — заявил генеральный директор ООО «Технокерамика» Александр Ворожцов.Подрядная организация «Дон» занималась строительством четырех из пяти новых корпусов в «Салюте».«Работа проведена большая и в сжатые сроки. За 8 месяцев нужно было успеть сломать старое и построить новое. Работать приходилось в основном зимой. Это вносило свои сложности. Однако улыбки ребятишек трогают. Это все для них», — рассказал руководитель подрядной организации Сергей Уфимцев.Тем не менее на этом благоустройство детского оздоровительного лагеря еще не закончилось. Далее планируется реконструкция столовой.«Проект уже почти готов. Будет проведен капитальный ремонт. Фактически это будет новая столовая», — поделился планами Александр Ворожцов.Ранее в рамках социальной программы в «Салюте» построили еще три корпуса, которые заменили деревянные, возведенные еще к открытию лагеря в 1957 году.Черного моря возле лагеря по-прежнему нет, однако по меркам Зауралья его вновь можно по праву называть местным «Артеком». Здесь есть все для комфортного детского отдыха. В лагере работают около 20 развивающих центров: творческие студии и спортивные секции. В «Салюте» есть собственный киноконцертный зал, оборудованный современной звуковой, световой и видеоаппаратурой, библиотека, стадион, открытые спортивные и игровые площадки, летняя эстрада, а также открытый бассейн с подогревом.По словам Людмилы Новиковой, на территории Курганской области существует особая система субсидий. Так, многие дети могут отправиться в лагерь по льготным ценам. «Технокерамика» уже сейчас пользуется этими преимуществами и даже добавляет собственные дотации, так что родителям приходится доплатить за путевку всего 1 тыс. руб., а учащиеся кадетской школы, над которой шефствует предприятие, отдыхают в «Салюте» бесплатно.«Все желающие, которые хотят попасть в лагерь, получают путевки, потому что мы несколько лет назад сделали 4 смены по 400 человек в каждой, что позволяет удовлетворить потребности всех наших детей», — рассказала глава Шадринска.«Возрождение зауральского «Артека» — отнюдь не первый «детский» социальный проект «Технокерамики». В 2008 году предприятие восстановило заброшенный детский сад и передало его городу в день рождения Шадринска.Сейчас МКДОУ «Детский сад № 4» считается одним из лучших в Шадринске и его окрестностях. В нем всего четыре группы. Педагогический состав полностью укомплектован. Шесть человек имеют высшую квалификационную категорию, два человека — первую.«Этот детский сад был куплен и подарен городу, когда вообще детские сады не строились, и эти 100 мест очень выручили город. И сейчас детский сад постоянно заполнен. На сегодняшний день уже 102 ребенка. У нас на 95% полностью выполнена развивающая среда. У нас много игрушек, у нас хорошо оборудованы группы. А по рейтингу среди маленьких детских садов — это, наверное, лучший детский сад», — заявила заведующая МКДОУ «Детский сад № 4» Людмила Денисова.По ее словам, предприятие всегда оказывало садику большую материальную помощь. Представители «Технокерамики» и их партнеры отремонтировали гараж, веранды, закрыли хоздвор, несколько раз ремонтировали кровлю, установили оборудование на площадках. Также большая помощь оказана при ремонте групп.«Город сейчас находится в сложном материальном положении, поэтому я всегда обращаюсь к «Технокерамике». Ни разу мне не отказали. Собственно, поэтому у нас очень хорошая материальная база», — сказала Людмила Денисова.Проект «Технокерамики» — самый яркий, но отнюдь не единственный. По словам представителей компании «ФОРЭС», каждое из ее подразделений и все предприятия-партнеры шефствуют над детскими садами, школами и детско-юношескими спортивными секциями в городах своего присутствия.