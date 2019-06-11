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«Уральские авиалинии» перевезли более 3 млн пассажиров с начала года
11 июнь 2019 (15:16)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. По итогам пяти месяцев 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 3 млн 298 тыс. 435 пассажиров, что больше на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 1 млн 612 тыс. 969 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 1 млн 685 тыс. 466 человек. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Всего за этот период выполнено 23 тыс. 188 рейсов (+5% к 2018 году), среди них ВВЛ — 11 тыс. 567, МВЛ — 11 тыс. 621. Пассажирооборот вырос на 11% и составил 8 млн 117 тыс. 044 тыс. пасс. км.», — говорится в сообщении.
В мае 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 820 тыс. 838 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 12%. На внутренних воздушных линиях перевезено 354 тыс. 154 человека, на международных воздушных линиях — 466 тыс. 684 человека. В мае «Уральские авиалинии» выполнили 5 тыс. 514 рейсов (+6% к прошлому году), среди них 3 тыс. 006 рейсов по МВЛ, 2 тыс. 508 по ВВЛ.
«Всего за этот период выполнено 23 тыс. 188 рейсов (+5% к 2018 году), среди них ВВЛ — 11 тыс. 567, МВЛ — 11 тыс. 621. Пассажирооборот вырос на 11% и составил 8 млн 117 тыс. 044 тыс. пасс. км.», — говорится в сообщении.
В мае 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 820 тыс. 838 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 12%. На внутренних воздушных линиях перевезено 354 тыс. 154 человека, на международных воздушных линиях — 466 тыс. 684 человека. В мае «Уральские авиалинии» выполнили 5 тыс. 514 рейсов (+6% к прошлому году), среди них 3 тыс. 006 рейсов по МВЛ, 2 тыс. 508 по ВВЛ.
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