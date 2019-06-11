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СКБ-банк реализовал возможность пополнения кредитных карт в «Связном»
11 июнь 2019 (14:09)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. СКБ-банк реализовал возможность пополнения кредитных карт и погашения кредита «Простой и удобный» с использованием сервиса QIWI.
Как сообщает пресс-служба кредитной организации, это можно сделать бесплатно и неограниченное количество раз в сети салонов связи «Связной».
«Карта пополняется в режиме реального времени. Единственное ограничение — разовая сумма платежа должна быть не более 100 тыс. руб. Для проведения операции необходимо сообщить сотруднику салона связи фамилию, имя, отчество и 16-значный номер карты либо 20-значный номер счета 40817», — говорится в сообщении.
Пополнить банковскую карту и погасить кредит можно будет в более чем 4 тыс. салонов в 1,2 тыс. городах России. Комиссия не взимается, зачисление на счет производится мгновенно.
Как сообщает пресс-служба кредитной организации, это можно сделать бесплатно и неограниченное количество раз в сети салонов связи «Связной».
«Карта пополняется в режиме реального времени. Единственное ограничение — разовая сумма платежа должна быть не более 100 тыс. руб. Для проведения операции необходимо сообщить сотруднику салона связи фамилию, имя, отчество и 16-значный номер карты либо 20-значный номер счета 40817», — говорится в сообщении.
Пополнить банковскую карту и погасить кредит можно будет в более чем 4 тыс. салонов в 1,2 тыс. городах России. Комиссия не взимается, зачисление на счет производится мгновенно.
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