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Тренажер «Горный диспетчер» и мобильные решения ЕВРАЗа заняли первое место на выставке «Уголь России и майнинг»
11 июнь 2019 (12:56)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. На XXVІ Международной выставке «Уголь России и майнинг» Распадская угольная компания ЕВРАЗа представила IT-разработки для безопасной угледобычи. В рамках форумов и круглых столов специалисты компании рассказали о новых технологиях подземной добычи.
Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании сообщает, что золотой медалью выставки был отмечен тренажер «Горный диспетчер» — уникальная разработка специалистов дирекции по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Это многофункциональный программный комплекс — симбиоз программы виртуальной шахты «My mine» и программ, используемых для контроля и управления технологическими процессами под землей. Тренажер предназначен для отработки практических навыков совместных действий горных диспетчеров и подземного персонала.
Высшую награду получили мобильные решения ЕВРАЗа для управления угледобывающим предприятием. Это инновационные общедоступные IT-решения для наземных и подземных работ, в том числе установленные на планшеты и смартфоны в искрозащищенных корпусах для использования в шахте. Мобильные приложения предназначены для контроля за безопасностью и производством: «Учет простоев», «Дегазация», «Мобильный производственный учёт».
Бронзовой медалью отмечена работа Алексея Николаева, заместителя главного инженера шахты «Есаульская», по технологии отработки мощного пологого пласта с применением механизированной крепи нового типа.
XXVІ Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» прошла в Новокузнецке с 4 по 7 июня. Горно-шахтное оборудование, разработки в сфере подземной и открытой угледобычи представили более 700 участников из 24 стран мира.
Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании сообщает, что золотой медалью выставки был отмечен тренажер «Горный диспетчер» — уникальная разработка специалистов дирекции по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Это многофункциональный программный комплекс — симбиоз программы виртуальной шахты «My mine» и программ, используемых для контроля и управления технологическими процессами под землей. Тренажер предназначен для отработки практических навыков совместных действий горных диспетчеров и подземного персонала.
Высшую награду получили мобильные решения ЕВРАЗа для управления угледобывающим предприятием. Это инновационные общедоступные IT-решения для наземных и подземных работ, в том числе установленные на планшеты и смартфоны в искрозащищенных корпусах для использования в шахте. Мобильные приложения предназначены для контроля за безопасностью и производством: «Учет простоев», «Дегазация», «Мобильный производственный учёт».
Бронзовой медалью отмечена работа Алексея Николаева, заместителя главного инженера шахты «Есаульская», по технологии отработки мощного пологого пласта с применением механизированной крепи нового типа.
XXVІ Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» прошла в Новокузнецке с 4 по 7 июня. Горно-шахтное оборудование, разработки в сфере подземной и открытой угледобычи представили более 700 участников из 24 стран мира.
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