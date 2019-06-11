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Тренажер «Горный диспетчер» и мобильные решения ЕВРАЗа заняли первое место на выставке «Уголь России и майнинг»

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. На XXVІ Международной выставке «Уголь России и майнинг» Распадская угольная компания ЕВРАЗа представила IT-разработки для безопасной угледобычи. В рамках форумов и круглых столов специалисты компании рассказали о новых технологиях подземной добычи.



Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании сообщает, что золотой медалью выставки был отмечен тренажер «Горный диспетчер» — уникальная разработка специалистов дирекции по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Это многофункциональный программный комплекс — симбиоз программы виртуальной шахты «My mine» и программ, используемых для контроля и управления технологическими процессами под землей. Тренажер предназначен для отработки практических навыков совместных действий горных диспетчеров и подземного персонала.



Высшую награду получили мобильные решения ЕВРАЗа для управления угледобывающим предприятием. Это инновационные общедоступные IT-решения для наземных и подземных работ, в том числе установленные на планшеты и смартфоны в искрозащищенных корпусах для использования в шахте. Мобильные приложения предназначены для контроля за безопасностью и производством: «Учет простоев», «Дегазация», «Мобильный производственный учёт».



Бронзовой медалью отмечена работа Алексея Николаева, заместителя главного инженера шахты «Есаульская», по технологии отработки мощного пологого пласта с применением механизированной крепи нового типа.



XXVІ Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» прошла в Новокузнецке с 4 по 7 июня. Горно-шахтное оборудование, разработки в сфере подземной и открытой угледобычи представили более 700 участников из 24 стран мира.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:56</span><br /><strong>Тренажер «Горный диспетчер» и мобильные решения ЕВРАЗа заняли первое место на выставке «Уголь России и майнинг»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. На XXVІ Международной выставке «Уголь России и майнинг» Распадская угольная компания ЕВРАЗа представила IT-разработки для безопасной угледобычи. В рамках форумов и круглых столов специалисты компании рассказали о новых технологиях подземной добычи. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087609-trenazher-gornyy-dispetcher-i-mobilnye-resheniya-evraza-zanyali-pervoe-mesto-na-vystavke-ugol-rossii-i-mayning.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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