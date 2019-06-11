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После вмешательства прокуратуры «Завод радиоаппаратуры» в Екатеринбурге выплатил долги по зарплате на сумму свыше 12,2 млн рублей
11 июнь 2019 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. Прокуратура добилась погашения ОАО «Завод радиоаппаратуры» задолженности по зарплате перед 82 работниками на сумму свыше 12,2 млн руб. Задолженность завода копилась с декабря 2018 по май этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратурой района был принят комплекс мер прокурорского реагирования. В том числе были внесены представления с требованием погашения задолженности перед работниками, в отношении генерального директора предприятия, главного бухгалтера и врио главного бухгалтера возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа. Также направлены заявления в суд о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы в интересах работников предприятия», — говорится в сообщении.
В результате ОАО «Завод радиоаппаратуры» погасил долг в полном объеме.
«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратурой района был принят комплекс мер прокурорского реагирования. В том числе были внесены представления с требованием погашения задолженности перед работниками, в отношении генерального директора предприятия, главного бухгалтера и врио главного бухгалтера возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа. Также направлены заявления в суд о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы в интересах работников предприятия», — говорится в сообщении.
В результате ОАО «Завод радиоаппаратуры» погасил долг в полном объеме.
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