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После вмешательства прокуратуры «Завод радиоаппаратуры» в Екатеринбурге выплатил долги по зарплате на сумму свыше 12,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. Прокуратура добилась погашения ОАО «Завод радиоаппаратуры» задолженности по зарплате перед 82 работниками на сумму свыше 12,2 млн руб. Задолженность завода копилась с декабря 2018 по май этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратурой района был принят комплекс мер прокурорского реагирования. В том числе были внесены представления с требованием погашения задолженности перед работниками, в отношении генерального директора предприятия, главного бухгалтера и врио главного бухгалтера возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа. Также направлены заявления в суд о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы в интересах работников предприятия», — говорится в сообщении.



В результате ОАО «Завод радиоаппаратуры» погасил долг в полном объеме.

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