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ММК сэкономил более 500 млн рублей благодаря цифровой модели оптимизации использования угольного сырья
11 июнь 2019 (11:05)
УрБК, Магнитогорск, 11.06.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2018 году сэкономил более 500 млн руб. благодаря использованию математической модели оптимизации закупки и потребления угольного сырья. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
Этого экономического эффекта удалось достичь за счет улучшения структуры угольной шихты и качества кокса.
«Данная модель является частью масштабной стратегии цифровизации ММК. В основе программы лежит создание комплексной многоуровневой модели аглококсодоменного производства, призванной оптимизировать производственные процессы первого передела», — говорится в сообщении.
Как отметили на ММК, модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья на комбинате эксплуатируется с февраля 2017 года. Она основана на изучении работы коксохимического и доменного производств с 2011 года и является собственной разработкой ММК. Разработку, внедрение и развитие модели осуществляет группа математического моделирования и системно-аналитических исследований научно-технического центра ПАО «ММК». Модель позволяет оптимизировать процесс как на уровне технолога, так и на уровне специалиста по закупкам. Цель — получить требуемое качество кокса при минимальных затратах.
«На сегодняшний день модель используется в бизнес-процессе закупки угольных концентратов, интегрируя знания и требования всех служб ПАО «ММК», вовлеченных в этот процесс: в их числе управление категорийных закупок (владелец модели), научно-технический центр, коксохимическое производство, управление экономики. Ежемесячно в рамках бизнес-процесса закупки угольных концентратов выполняются расчеты: прогноз качества кокса при заданной структуре и объемах угольного сырья; оптимизация структуры привоза и потребления угольной шихты; анализ чувствительности расчета оптимизации к ценам и расчет рекомендуемых эффективных цен для закупки угольных концентратов», — сообщили на ММК.
Все расчеты выполняются в многопользовательском веб-интерфейсе — АИС «Модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья».
«Это не первый успешный проект математического моделирования оптимизации производственных процессов первого передела (вклад первого передела в себестоимость продукции составляет около 80%). Разработана также математическая модель оптимизации доставки и потребления железорудного сырья, создана автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун». В разработках использованы технологии Big Data и искусственных нейронных сетей, но также применены и традиционные физико-химические модели, в частности, позволяющие учитывать динамические характеристики доменного процесса», — рассказали представители ММК.
Этого экономического эффекта удалось достичь за счет улучшения структуры угольной шихты и качества кокса.
«Данная модель является частью масштабной стратегии цифровизации ММК. В основе программы лежит создание комплексной многоуровневой модели аглококсодоменного производства, призванной оптимизировать производственные процессы первого передела», — говорится в сообщении.
Как отметили на ММК, модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья на комбинате эксплуатируется с февраля 2017 года. Она основана на изучении работы коксохимического и доменного производств с 2011 года и является собственной разработкой ММК. Разработку, внедрение и развитие модели осуществляет группа математического моделирования и системно-аналитических исследований научно-технического центра ПАО «ММК». Модель позволяет оптимизировать процесс как на уровне технолога, так и на уровне специалиста по закупкам. Цель — получить требуемое качество кокса при минимальных затратах.
«На сегодняшний день модель используется в бизнес-процессе закупки угольных концентратов, интегрируя знания и требования всех служб ПАО «ММК», вовлеченных в этот процесс: в их числе управление категорийных закупок (владелец модели), научно-технический центр, коксохимическое производство, управление экономики. Ежемесячно в рамках бизнес-процесса закупки угольных концентратов выполняются расчеты: прогноз качества кокса при заданной структуре и объемах угольного сырья; оптимизация структуры привоза и потребления угольной шихты; анализ чувствительности расчета оптимизации к ценам и расчет рекомендуемых эффективных цен для закупки угольных концентратов», — сообщили на ММК.
Все расчеты выполняются в многопользовательском веб-интерфейсе — АИС «Модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья».
«Это не первый успешный проект математического моделирования оптимизации производственных процессов первого передела (вклад первого передела в себестоимость продукции составляет около 80%). Разработана также математическая модель оптимизации доставки и потребления железорудного сырья, создана автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун». В разработках использованы технологии Big Data и искусственных нейронных сетей, но также применены и традиционные физико-химические модели, в частности, позволяющие учитывать динамические характеристики доменного процесса», — рассказали представители ММК.
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