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На Среднем Урале полиция разыскивает мотоциклистов по подозрению в нападении на операторов придорожных камер

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. На Среднем Урале полиция разыскивает мотоциклистов по подозрению в нападении на операторов придорожных камер. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его данным, в конце прошлой недели на автодороге Мезенское — Заречный и Екатеринбург — Тюмень произошли два нападения мотоциклистов на операторов передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.



«По данным фактам отделом внутренних дел Заречного проводится проверка, байкеров разыскивает полиция. На установление личностей дебоширов ориентированы наряды ГИБДД, в том числе мотовзвод ДПС и участковые уполномоченные», — сообщил Валерий Горелых.

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