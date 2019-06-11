Новости дня

УПН: Многие застройщики в РФ не успеют вовремя получить проектное финансирование

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. 1 июля 2019 года на работу с эскроу-счетами в РФ должны перейти 4 тыс. 227 девелоперских проектов. За месяц до вступления в силу закона застройщики 27% проектов уже обратились в банки. Остальные пока не предпринимают активных действий. Об этом сообщил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.



«Рекомендуемый срок рассмотрения заявки на проектное финансирование — 45 дней. Фактически он выше и превышает два месяца. Банковская система пока не готова к быстрым переменам, ей необходимо время для отработки процедур. И за проектным финансированием надо было обращаться заранее. Но большинство застройщиков, кому понадобятся деньги на строительство, решили подождать и понаблюдать за происходящим. Что это значит? Либо у российских застройщиков есть свои средства для продолжения строительства, либо они ждут жареного петуха, который придет и придаст им ускорение», — сообщил М. Хорьков.



Ведущий аналитик УПН советует потенциальным покупателям квартир просить у застройщиков подтверждение источников финансирования стройки.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:25</span><br /><strong>УПН: Многие застройщики в РФ не успеют вовремя получить проектное финансирование</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. 1 июля 2019 года на работу с эскроу-счетами в РФ должны перейти 4 тыс. 227 девелоперских проектов. За месяц до вступления в силу закона застройщики 27% проектов уже обратились в банки. Остальные пока не предпринимают активных действий. Об этом сообщил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087597-upn-mnogie-zastroyschiki-v-rf-ne-uspeyut-vovremya-poluchit-proektnoe-finansirovanie.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: