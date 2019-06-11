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УПН: Многие застройщики в РФ не успеют вовремя получить проектное финансирование
11 июнь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. 1 июля 2019 года на работу с эскроу-счетами в РФ должны перейти 4 тыс. 227 девелоперских проектов. За месяц до вступления в силу закона застройщики 27% проектов уже обратились в банки. Остальные пока не предпринимают активных действий. Об этом сообщил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
«Рекомендуемый срок рассмотрения заявки на проектное финансирование — 45 дней. Фактически он выше и превышает два месяца. Банковская система пока не готова к быстрым переменам, ей необходимо время для отработки процедур. И за проектным финансированием надо было обращаться заранее. Но большинство застройщиков, кому понадобятся деньги на строительство, решили подождать и понаблюдать за происходящим. Что это значит? Либо у российских застройщиков есть свои средства для продолжения строительства, либо они ждут жареного петуха, который придет и придаст им ускорение», — сообщил М. Хорьков.
Ведущий аналитик УПН советует потенциальным покупателям квартир просить у застройщиков подтверждение источников финансирования стройки.
«Рекомендуемый срок рассмотрения заявки на проектное финансирование — 45 дней. Фактически он выше и превышает два месяца. Банковская система пока не готова к быстрым переменам, ей необходимо время для отработки процедур. И за проектным финансированием надо было обращаться заранее. Но большинство застройщиков, кому понадобятся деньги на строительство, решили подождать и понаблюдать за происходящим. Что это значит? Либо у российских застройщиков есть свои средства для продолжения строительства, либо они ждут жареного петуха, который придет и придаст им ускорение», — сообщил М. Хорьков.
Ведущий аналитик УПН советует потенциальным покупателям квартир просить у застройщиков подтверждение источников финансирования стройки.
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