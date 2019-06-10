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Правительство РФ готовит предложения нефтяникам по ценам на бензин
10 июнь 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 10.06.2019. Правительство России готовит предложения по дальнейшему взаимодействию с нефтяными компаниями по стабилизации цен на бензин. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает «Прайм».
«Мы в настоящее время готовим эти предложения», — ответил он на вопрос, планируется ли продлевать договоренности с нефтяными компаниями, которые истекают 30 июня.
«Наша основная задача заключается в том, чтобы цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не менялись и были прогнозируемыми, и были приемлемыми для потребителя. Поэтому мы договорились с нефтяниками, что будем контролировать эти цены и, соответственно, будем настраивать механизмы. У нас есть понимание, как это делать», — добавил А. Силуанов.
Ранее Независимый топливный союз (НТС) предупредил о возможном повторении сценария весны прошлого года, когда произошел резкий скачок цен на бензин. На бирже топливо уже подорожало на 19-23%.
«Мы в настоящее время готовим эти предложения», — ответил он на вопрос, планируется ли продлевать договоренности с нефтяными компаниями, которые истекают 30 июня.
«Наша основная задача заключается в том, чтобы цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не менялись и были прогнозируемыми, и были приемлемыми для потребителя. Поэтому мы договорились с нефтяниками, что будем контролировать эти цены и, соответственно, будем настраивать механизмы. У нас есть понимание, как это делать», — добавил А. Силуанов.
Ранее Независимый топливный союз (НТС) предупредил о возможном повторении сценария весны прошлого года, когда произошел резкий скачок цен на бензин. На бирже топливо уже подорожало на 19-23%.
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