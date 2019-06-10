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Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию ниже 3,5% в начале 2020 года

УрБК, Москва, 10.06.2019. В начале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 3,5%. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Азер Талыбов, передает ТАСС.



«Влияние повышения НДС на инфляцию оказалось ниже ожиданий Минэкономразвития и экспертного сообщества. В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8%, при этом в начале года она может опуститься и ниже 3,5%», — сказал А. Талыбов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.



Отметим, что в апреле годовая инфляция в Свердловской области составила 5%.



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