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Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию ниже 3,5% в начале 2020 года

10 июнь 2019 (17:27)

УрБК, Москва, 10.06.2019. В начале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 3,5%. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Азер Талыбов, передает ТАСС.

«Влияние повышения НДС на инфляцию оказалось ниже ожиданий Минэкономразвития и экспертного сообщества. В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8%, при этом в начале года она может опуститься и ниже 3,5%», — сказал А. Талыбов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Отметим, что в апреле годовая инфляция в Свердловской области составила 5%.

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