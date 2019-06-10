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На организацию летнего отдыха сотрудников и их детей ЕВРАЗ направил более 86 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 3,7 тыс. детей и сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа отдохнут этим летом в санаториях и оздоровительных лагерях по льготным путевкам, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ».



На организацию летнего отдыха детей и сотрудников двух предприятий компания направила около 86 млн рублей.



Дети отдохнут в ведомственных оздоровительных лагерях «Баранчинские огоньки» в Нижнем Тагиле и «Чайка» в Качканаре, а также в ряде муниципальных лагерей. В рамках программы семейного оздоровления и отдыха «Мать и дитя» сотрудники и их дети смогут отдохнуть в санатории «Леневка», «Ключики», «Зеленый мыс», а также в ряде других санаториев и пансионатов России, в том числе на южном побережье Черного моря.



Стоимость путевок для работников предприятий ЕВРАЗа на Урале зависит от стажа работы. Работник оплачивает от 5% до 20% от полной стоимости, остальные затраты берет на себя предприятие.



Оздоровительная программа не ограничивается летней кампанией. Оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки» работает в круглогодичном режиме, в таком же режиме работает санаторий-профилакторий «Леневка».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:46</span><br /><strong>На организацию летнего отдыха сотрудников и их детей ЕВРАЗ направил более 86 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 3,7 тыс. детей и сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа отдохнут этим летом в санаториях и оздоровительных лагерях по льготным путевкам, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087590-na-organizaciyu-letnego-otdyha-sotrudnikov-i-ih-detey-evraz-napravil-bolee-86-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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