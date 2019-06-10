Новости дня
На организацию летнего отдыха сотрудников и их детей ЕВРАЗ направил более 86 млн рублей
10 июнь 2019 (16:46)
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 3,7 тыс. детей и сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа отдохнут этим летом в санаториях и оздоровительных лагерях по льготным путевкам, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ».
На организацию летнего отдыха детей и сотрудников двух предприятий компания направила около 86 млн рублей.
Дети отдохнут в ведомственных оздоровительных лагерях «Баранчинские огоньки» в Нижнем Тагиле и «Чайка» в Качканаре, а также в ряде муниципальных лагерей. В рамках программы семейного оздоровления и отдыха «Мать и дитя» сотрудники и их дети смогут отдохнуть в санатории «Леневка», «Ключики», «Зеленый мыс», а также в ряде других санаториев и пансионатов России, в том числе на южном побережье Черного моря.
Стоимость путевок для работников предприятий ЕВРАЗа на Урале зависит от стажа работы. Работник оплачивает от 5% до 20% от полной стоимости, остальные затраты берет на себя предприятие.
Оздоровительная программа не ограничивается летней кампанией. Оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки» работает в круглогодичном режиме, в таком же режиме работает санаторий-профилакторий «Леневка».
На организацию летнего отдыха детей и сотрудников двух предприятий компания направила около 86 млн рублей.
Дети отдохнут в ведомственных оздоровительных лагерях «Баранчинские огоньки» в Нижнем Тагиле и «Чайка» в Качканаре, а также в ряде муниципальных лагерей. В рамках программы семейного оздоровления и отдыха «Мать и дитя» сотрудники и их дети смогут отдохнуть в санатории «Леневка», «Ключики», «Зеленый мыс», а также в ряде других санаториев и пансионатов России, в том числе на южном побережье Черного моря.
Стоимость путевок для работников предприятий ЕВРАЗа на Урале зависит от стажа работы. Работник оплачивает от 5% до 20% от полной стоимости, остальные затраты берет на себя предприятие.
Оздоровительная программа не ограничивается летней кампанией. Оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки» работает в круглогодичном режиме, в таком же режиме работает санаторий-профилакторий «Леневка».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЕВРАЗ направил более 190 млн рублей на организацию летнего отдыха детей и сотрудников
- ЕВРАЗ направил 80 млн рублей на летний отдых детей и сотрудников свердловских предприятий
- Предприятия корпорации УВЗ организовали летний отдых для детей своих сотрудников
- Стартовала программа летнего оздоровления детей сотрудников предприятий ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
- Этим летом в загородных и городских лагерях Екатеринбурга отдохнут более 100 тысяч детей