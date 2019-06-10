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Сотрудники таможни проводят осмотр в ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. Сотрудники Екатеринбургской таможни проводят осмотр в ТЦ «Покровский пассаж» на улице Розы Люксембург.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, по данным ведомства, а также УФНС России по Свердловской области, владелец магазина не предоставил сведения о легальности ввоза иностранных товаров.



«Таможенники вышли на таможенный осмотр. Владельцу товаров установили срок для предоставления документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля, а также лицензии на продажу товаров, маркированных известным брендом. После предоставления документов и сведений будет принято решение о дальнейших действиях таможенных органов», — говорится в сообщении.

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