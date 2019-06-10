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Челябинская таможня изъяла более 2 тыс. бутылок контрафактной водки

10 июнь 2019 (15:55)

УрБК, Челябинск, 10.06.2019. Челябинская таможня совместно с Пограничным управлением ФСБ России по региону задержала автомобиль с нелегальной водкой. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Автомобиль Fiat со 180 коробками алкоголя следовал из Казахстана в Россию. 2 тыс. 160 бутылок водки не имели специальных акцизных марок, а значит, продукция была ввезена незаконно. Со слов хозяйки груза, более 1 тыс. литров алкоголя везли на свадьбу родственников в Екатеринбург», — говорится в сообщении.

«По законодательству на всю алкогольную продукцию должны быть нанесены акцизные марки, а торговый оборот немаркированной продукции запрещен», — рассказал начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни Денис Соляников.

Товар изъят в полном объеме и передан сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ. Максимальная мера наказания статьи предусматривает лишение свободы до 3-х лет.

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