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«МегаФон» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Fort Ross Ventures
10 июнь 2019 (14:49)
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. «МегаФон» и управляющая компания Fort Ross Ventures (входит в экосистему Сбербанка) подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Уральского филиала «МегаФона».
В рамках заключенного соглашения Fort Ross Ventures будет представлять «МегаФону» эксклюзивную собственную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. «МегаФон», в свою очередь, намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.
«Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которых мы поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. «МегаФон» открыт к инновациям: компания разделяет наши ценности и наше стремление развивать технологическое предпринимательство в России и за рубежом, поэтому мы рассчитываем на значимые долгосрочные результаты нашего стратегического партнерства», — заявил управляющий партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.
«МегаФон», ведущий оператор цифровых возможностей, рассматривает для себя поиск интересных проектов и работу с собственной «песочницей инноваций» как один из приоритетов. Инновационные проекты, технологии и идеи позволяют увеличивать стоимость компании и создавать новые прорывные digital-проекты. Меньше чем за год работы нашей «технологической песочницы» мы достигли значительных результатов, отобрав из более чем 800 заинтересовавших нас проектов около 30, с которыми ведем работу. Партнерство с управляющей компанией Fort Ross — логичный шаг в развитии данного направления и достижения синергии в партнерстве с компанией, имеющей многолетнюю экспертизу в области венчурных инвестиций. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое позволит развивать инновации в «МегаФоне» и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке», — рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.
В рамках заключенного соглашения Fort Ross Ventures будет представлять «МегаФону» эксклюзивную собственную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. «МегаФон», в свою очередь, намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.
«Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которых мы поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. «МегаФон» открыт к инновациям: компания разделяет наши ценности и наше стремление развивать технологическое предпринимательство в России и за рубежом, поэтому мы рассчитываем на значимые долгосрочные результаты нашего стратегического партнерства», — заявил управляющий партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.
«МегаФон», ведущий оператор цифровых возможностей, рассматривает для себя поиск интересных проектов и работу с собственной «песочницей инноваций» как один из приоритетов. Инновационные проекты, технологии и идеи позволяют увеличивать стоимость компании и создавать новые прорывные digital-проекты. Меньше чем за год работы нашей «технологической песочницы» мы достигли значительных результатов, отобрав из более чем 800 заинтересовавших нас проектов около 30, с которыми ведем работу. Партнерство с управляющей компанией Fort Ross — логичный шаг в развитии данного направления и достижения синергии в партнерстве с компанией, имеющей многолетнюю экспертизу в области венчурных инвестиций. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое позволит развивать инновации в «МегаФоне» и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке», — рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.
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