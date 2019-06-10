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Повседневные расходы жителей УрФО в мае выросли на 2,9%

10 июнь 2019 (14:04)

УрБК, Москва, 10.06.2019. Повседневные расходы россиян в мае сократились на 1,2% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир».

Наибольшее сокращение майских повседневных трат было зафиксировано в Центральном ФО — на 6,4%. На северо-западе страны потребители в мае также потратили на 3,9% меньше, чем месяцем ранее. Сократились ежедневные траты и на юге страны (на 1,9%). В остальных же округах в разрезе месяца расходы выросли. Так, в Приволжским ФО — на 2,6%, в Уральском ФО — на 2,9%, в Сибири — на 1,8%, на Дальнем Востоке — на 8,2%.

«В этом году майские праздники оказались более продолжительными, чем в предыдущие годы. Не исключено, что многие наши соотечественники, воспользовавшись такой возможностью, продлили праздники, устроив себе полноценные каникулы. Отъезды на дачи или в турпоездки не могли не сказаться на домашнем потреблении, которое закономерно пошло на спад», — рассказал президент «Ромира» Андрей Милехин.

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