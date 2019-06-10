Новости дня
Повседневные расходы жителей УрФО в мае выросли на 2,9%
10 июнь 2019 (14:04)
УрБК, Москва, 10.06.2019. Повседневные расходы россиян в мае сократились на 1,2% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир».
Наибольшее сокращение майских повседневных трат было зафиксировано в Центральном ФО — на 6,4%. На северо-западе страны потребители в мае также потратили на 3,9% меньше, чем месяцем ранее. Сократились ежедневные траты и на юге страны (на 1,9%). В остальных же округах в разрезе месяца расходы выросли. Так, в Приволжским ФО — на 2,6%, в Уральском ФО — на 2,9%, в Сибири — на 1,8%, на Дальнем Востоке — на 8,2%.
«В этом году майские праздники оказались более продолжительными, чем в предыдущие годы. Не исключено, что многие наши соотечественники, воспользовавшись такой возможностью, продлили праздники, устроив себе полноценные каникулы. Отъезды на дачи или в турпоездки не могли не сказаться на домашнем потреблении, которое закономерно пошло на спад», — рассказал президент «Ромира» Андрей Милехин.
Наибольшее сокращение майских повседневных трат было зафиксировано в Центральном ФО — на 6,4%. На северо-западе страны потребители в мае также потратили на 3,9% меньше, чем месяцем ранее. Сократились ежедневные траты и на юге страны (на 1,9%). В остальных же округах в разрезе месяца расходы выросли. Так, в Приволжским ФО — на 2,6%, в Уральском ФО — на 2,9%, в Сибири — на 1,8%, на Дальнем Востоке — на 8,2%.
«В этом году майские праздники оказались более продолжительными, чем в предыдущие годы. Не исключено, что многие наши соотечественники, воспользовавшись такой возможностью, продлили праздники, устроив себе полноценные каникулы. Отъезды на дачи или в турпоездки не могли не сказаться на домашнем потреблении, которое закономерно пошло на спад», — рассказал президент «Ромира» Андрей Милехин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В апреле повседневные расходы россиян стали меньше на 7,7%
- В апреле повседневные расходы россиян стали меньше на 7,7%
- Повседневные расходы россиян в марте выросли на 11%
- Повседневные расходы россиян в марте выросли на 11%
- В феврале 2019 года повседневные расходы россиян выросли на 1,9%