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В Свердловской области стерилизованное молоко подорожало на 2,3 рубля за литр
10 июнь 2019 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В Свердловской области за четыре месяца с начала года стало дороже на 2,3 руб. за литр молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности. Так, в январе оно стоило 83,82 руб., в феврале — 84,7 руб., в марте — 85,4 руб., а в апреле уже 86,12 руб. за литр. Об этом сообщает Свердловскстат.
Меньшее по региону изменение цены зафиксировано в Екатеринбурге — молоко стало дороже на 0,78 руб. (88,84 руб. за литр было в январе, 89,62 руб. стало в апреле). Наибольший рост цены стерилизованного молока был в Каменске-Уральском, где подорожание составило 6,75 руб. (цена за четыре месяца с начала года выросла с 76,26 руб. до 83,01 руб. за литр).
А вот пастеризованное молоко (питьевое цельное 2,5-3,2% жирности) стало на 0,41 руб. дешевле. В среднем по Свердловской области в январе оно стоило 50,48 руб., в феврале — 50,27 руб., в марте — 49,87 руб., а в апреле — 50,07 руб. за литр. Наибольшее снижение цены было зафиксировано в Первоуральске — на 1,14 руб. за литр (с 43,8 руб. за литр в январе до 42,66 руб. за литр в апреле).
Меньшее по региону изменение цены зафиксировано в Екатеринбурге — молоко стало дороже на 0,78 руб. (88,84 руб. за литр было в январе, 89,62 руб. стало в апреле). Наибольший рост цены стерилизованного молока был в Каменске-Уральском, где подорожание составило 6,75 руб. (цена за четыре месяца с начала года выросла с 76,26 руб. до 83,01 руб. за литр).
А вот пастеризованное молоко (питьевое цельное 2,5-3,2% жирности) стало на 0,41 руб. дешевле. В среднем по Свердловской области в январе оно стоило 50,48 руб., в феврале — 50,27 руб., в марте — 49,87 руб., а в апреле — 50,07 руб. за литр. Наибольшее снижение цены было зафиксировано в Первоуральске — на 1,14 руб. за литр (с 43,8 руб. за литр в январе до 42,66 руб. за литр в апреле).
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