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На ММК два стана в сумме произвели 50 млн тонн проката
10 июнь 2019 (12:45)
УрБК, Магнитогорск, 10.06.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) два исторических стана — 4500 и 2350 — с момента своего запуска произвели 50 млн т проката. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
«До Великой Отечественной войны прокатный стан 4500 работал на Мариупольском металлургическом заводе имени Ильича. В начале августа 1941 года, когда фронт подошел вплотную к Мариуполю, его по решению Государственного комитета обороны демонтировали и вместе с работавшими на нем людьми эвакуировали на ММК. Уже 1 ноября 1941 года на стане был прокатан первый броневой лист, а в декабре того же года Магнитка дала фронту 60 тыс. т. танкового броневого металла. Толстолистовой стан 2350 эвакуировали в Магнитку из Запорожья. На тот момент это был лучший листовой стан страны с проектной мощностью 280 тыс. т. Его также смонтировали в кратчайшие сроки, и уже 1 июля 1942 года он выдал первый лист», — говорится в сообщении.
Станы 4500 и 2350 по-прежнему в строю и вносят существенный вклад в производственные успехи ММК. В 2018 году они выпустили 164 тыс. т. и 226 тыс. т. горячего проката соответственно.
«Сегодня они выпускают листовой прокат толщиной от 6 до 160 мм, предназначенный для судостроения, мостостроения, машиностроения, трубных предприятий и других отраслей промышленности. Оставаться востребованными станам-ветеранам помогает отлаженная система технического обслуживания и ремонтов, позволяющая продлить жизнь агрегатам», — сообщили в Управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
«До Великой Отечественной войны прокатный стан 4500 работал на Мариупольском металлургическом заводе имени Ильича. В начале августа 1941 года, когда фронт подошел вплотную к Мариуполю, его по решению Государственного комитета обороны демонтировали и вместе с работавшими на нем людьми эвакуировали на ММК. Уже 1 ноября 1941 года на стане был прокатан первый броневой лист, а в декабре того же года Магнитка дала фронту 60 тыс. т. танкового броневого металла. Толстолистовой стан 2350 эвакуировали в Магнитку из Запорожья. На тот момент это был лучший листовой стан страны с проектной мощностью 280 тыс. т. Его также смонтировали в кратчайшие сроки, и уже 1 июля 1942 года он выдал первый лист», — говорится в сообщении.
Станы 4500 и 2350 по-прежнему в строю и вносят существенный вклад в производственные успехи ММК. В 2018 году они выпустили 164 тыс. т. и 226 тыс. т. горячего проката соответственно.
«Сегодня они выпускают листовой прокат толщиной от 6 до 160 мм, предназначенный для судостроения, мостостроения, машиностроения, трубных предприятий и других отраслей промышленности. Оставаться востребованными станам-ветеранам помогает отлаженная система технического обслуживания и ремонтов, позволяющая продлить жизнь агрегатам», — сообщили в Управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
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