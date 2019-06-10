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На ММК два стана в сумме произвели 50 млн тонн проката

УрБК, Магнитогорск, 10.06.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) два исторических стана — 4500 и 2350 — с момента своего запуска произвели 50 млн т проката. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



«До Великой Отечественной войны прокатный стан 4500 работал на Мариупольском металлургическом заводе имени Ильича. В начале августа 1941 года, когда фронт подошел вплотную к Мариуполю, его по решению Государственного комитета обороны демонтировали и вместе с работавшими на нем людьми эвакуировали на ММК. Уже 1 ноября 1941 года на стане был прокатан первый броневой лист, а в декабре того же года Магнитка дала фронту 60 тыс. т. танкового броневого металла. Толстолистовой стан 2350 эвакуировали в Магнитку из Запорожья. На тот момент это был лучший листовой стан страны с проектной мощностью 280 тыс. т. Его также смонтировали в кратчайшие сроки, и уже 1 июля 1942 года он выдал первый лист», — говорится в сообщении.



Станы 4500 и 2350 по-прежнему в строю и вносят существенный вклад в производственные успехи ММК. В 2018 году они выпустили 164 тыс. т. и 226 тыс. т. горячего проката соответственно.



«Сегодня они выпускают листовой прокат толщиной от 6 до 160 мм, предназначенный для судостроения, мостостроения, машиностроения, трубных предприятий и других отраслей промышленности. Оставаться востребованными станам-ветеранам помогает отлаженная система технического обслуживания и ремонтов, позволяющая продлить жизнь агрегатам», — сообщили в Управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:45</span><br /><strong>На ММК два стана в сумме произвели 50 млн тонн проката</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 10.06.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) два исторических стана — 4500 и 2350 — с момента своего запуска произвели 50 млн т проката. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087577-na-mmk-dva-stana-v-summe-proizveli-50-mln-tonn-prokata.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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