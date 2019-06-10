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Распадская угольная компания поставила рекорд по объемам месячной отгрузки продукции

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. Распадская угольная компания (находится под управлением ЕВРАЗа) установила рекорд по объемам месячной отгрузки. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа.



В мае Распадская угольная компания отгрузила 1,72 млн т угольной продукции, что почти на 300 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2017 года — 1,59 млн т. Слаженно сработали все службы и предприятия Распадской угольной компании, включая Кузнецкпогрузтранс, Томусинское автотранспортное предприятие «Южкузбассуголь», а также ТК «ЕвразХолдинг». В полном объеме выполнили план вывоза продукции клиентам, в том числе и в направлении Дальнего Востока, а также в новые для нас направления — в порты Балтики и на предприятия Казахстана», — отмечает директор по сбыту Распадской угольной компании Роман Крыжановский.



В мае среднесуточная отгрузка угольной продукции с предприятий Распадской угольной компании составила более 800 вагонов, это порядка 12 маршрутов в сутки.



«Распадская угольная компания поставляет уголь большинству ведущих металлургических и коксохимических заводов и предприятий России и СНГ, а также в страны Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. Широкая линейка продукции включает все основные марки коксующихся углей. В 2018 году Распадская угольная компания добыла 23 млн т угля и реализовала более 16,6 млн т угольной продукции», — говорится в сообщении компании.

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