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Распадская угольная компания поставила рекорд по объемам месячной отгрузки продукции
10 июнь 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. Распадская угольная компания (находится под управлением ЕВРАЗа) установила рекорд по объемам месячной отгрузки. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа.
В мае Распадская угольная компания отгрузила 1,72 млн т угольной продукции, что почти на 300 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2017 года — 1,59 млн т. Слаженно сработали все службы и предприятия Распадской угольной компании, включая Кузнецкпогрузтранс, Томусинское автотранспортное предприятие «Южкузбассуголь», а также ТК «ЕвразХолдинг». В полном объеме выполнили план вывоза продукции клиентам, в том числе и в направлении Дальнего Востока, а также в новые для нас направления — в порты Балтики и на предприятия Казахстана», — отмечает директор по сбыту Распадской угольной компании Роман Крыжановский.
В мае среднесуточная отгрузка угольной продукции с предприятий Распадской угольной компании составила более 800 вагонов, это порядка 12 маршрутов в сутки.
«Распадская угольная компания поставляет уголь большинству ведущих металлургических и коксохимических заводов и предприятий России и СНГ, а также в страны Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. Широкая линейка продукции включает все основные марки коксующихся углей. В 2018 году Распадская угольная компания добыла 23 млн т угля и реализовала более 16,6 млн т угольной продукции», — говорится в сообщении компании.
В мае Распадская угольная компания отгрузила 1,72 млн т угольной продукции, что почти на 300 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2017 года — 1,59 млн т. Слаженно сработали все службы и предприятия Распадской угольной компании, включая Кузнецкпогрузтранс, Томусинское автотранспортное предприятие «Южкузбассуголь», а также ТК «ЕвразХолдинг». В полном объеме выполнили план вывоза продукции клиентам, в том числе и в направлении Дальнего Востока, а также в новые для нас направления — в порты Балтики и на предприятия Казахстана», — отмечает директор по сбыту Распадской угольной компании Роман Крыжановский.
В мае среднесуточная отгрузка угольной продукции с предприятий Распадской угольной компании составила более 800 вагонов, это порядка 12 маршрутов в сутки.
«Распадская угольная компания поставляет уголь большинству ведущих металлургических и коксохимических заводов и предприятий России и СНГ, а также в страны Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. Широкая линейка продукции включает все основные марки коксующихся углей. В 2018 году Распадская угольная компания добыла 23 млн т угля и реализовала более 16,6 млн т угольной продукции», — говорится в сообщении компании.
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