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От неформальной занятости бюджет России теряет до 2,3% ВВП

УрБК, Москва, 10.06.2019. Бюджет России теряет от 1% до 2,3% ВВП от недополученных платежей, занятых в неформальном секторе работников. Доля этого сектора оценивается в 15,1-21,2%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ) об экономике России.



При этом авторы доклада считают, что задача сдерживания роста неформальной занятости не имеет одного простого решения. Например, недостаточно применить меры по снижению налогообложения фонда оплаты труда для сокращения издержек работодателей, связанных с наймом формальной рабочей силы.



«Необходим трехсторонний стратегический подход, который бы обеспечил бoльшую гибкость трудового законодательства в некоторых сферах за счет более эффективного правоприменения; более устойчивую систему социального страхования с улучшенными пособиями по безработице; более квалифицированную рабочую силу», — подчеркивается в докладе.



ВБ отмечает необходимость внесения поправок в российский Трудовой кодекс и законодательные акты в части трудовых договоров, минимального размера оплаты труда и увольнений по сокращению штатов.



«Трудовые инспекции — также важный инструмент защиты от неформальной занятости. Кроме того, подход, ориентированный на клиентов и на приоритезацию рисков, к которому переходит Федеральная инспекция по труду, является более оптимальным средством сокращения неформальной занятости», — считают авторы доклада.



Стимулом для регистрации граждан в качестве безработных и последующего поиска формальной занятости может служить внедрение продуманной системы страхования от безработицы и объединение небольших и разрозненных пособий в более крупные пособия на основе проверки нуждаемости и доходов, сообщает ВБ.



«Вместе с тем специальные меры бюджетной политики или меры на рынке труда могут лишь отчасти ослабить проблему неформальной занятости. Для системных решений по сокращению неформальной занятости потребуется принять более обширные стратегические меры. Противодействием для сокращения неформальной занятости может стать более активное создание рабочих мест в формальном секторе», — говорится в докладе.

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