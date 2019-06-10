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Компания-банкрот «Свердловскмостострой» выплатила своим бывшим работникам долг по зарплате на сумму 8,5 млн рублей
10 июнь 2019 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками ООО «Свердловскмостострой», ставшего банкротом в мае 2015 года. Компания выплатила 8,5 млн руб. долга. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
С января 2014 года по июнь 2015 года предприятие накопило долг в размере свыше 9,8 млн руб. перед 330 работниками. На этой неделе задолженность по зарплате погашена перед 238 сотрудниками.
«В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников организации прокуратурой проводились заслушивания арбитражного управляющего, были истребованы графики погашения задолженности по оплате труда и контролировалось их исполнение, были внесены представления об устранении нарушении трудового законодательства, по результатам рассмотрения которых текущая задолженность по оплате труда частично была погашена», — говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура устанавливает местонахождение 92 бывших работников ООО «Свердловскмостострой» для погашения оставшейся суммы долга.
С января 2014 года по июнь 2015 года предприятие накопило долг в размере свыше 9,8 млн руб. перед 330 работниками. На этой неделе задолженность по зарплате погашена перед 238 сотрудниками.
«В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников организации прокуратурой проводились заслушивания арбитражного управляющего, были истребованы графики погашения задолженности по оплате труда и контролировалось их исполнение, были внесены представления об устранении нарушении трудового законодательства, по результатам рассмотрения которых текущая задолженность по оплате труда частично была погашена», — говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура устанавливает местонахождение 92 бывших работников ООО «Свердловскмостострой» для погашения оставшейся суммы долга.
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