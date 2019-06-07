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В России импорт из дальнего зарубежья упал в январе-мае на 2,2%

Импорт из дальнего зарубежья в РФ в январе-мае этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,2% до 82,683 млрд долл. США. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы России.



Также, по данным ведомства, в мае стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16,865 млрд долл. США, сократившись по сравнению с апрелем на 9,2%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:57</span><br /><strong>В России импорт из дальнего зарубежья упал в январе-мае на 2,2%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Импорт из дальнего зарубежья в РФ в январе-мае этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,2% до 82,683 млрд долл. США. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087562-v-rossii-import-iz-dalnego-zarubezhya-upal-v-yanvare-mae-na-22.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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