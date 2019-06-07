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В России импорт из дальнего зарубежья упал в январе-мае на 2,2%
7 июнь 2019 (17:57)
Импорт из дальнего зарубежья в РФ в январе-мае этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,2% до 82,683 млрд долл. США. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы России.
Также, по данным ведомства, в мае стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16,865 млрд долл. США, сократившись по сравнению с апрелем на 9,2%.
Также, по данным ведомства, в мае стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16,865 млрд долл. США, сократившись по сравнению с апрелем на 9,2%.
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