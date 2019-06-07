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«МегаФон» представил модель управления городским пространством — «Цифровой двойник»

УрБК, Москва, 07.06.2019. В рамках ПМЭФ «МегаФон» продемонстрировал работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры — «Цифровой двойник». Она объединяет информацию из разных источников с целью грамотного планирования городской жизни и управления муниципалитетами. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Пилотной зоной для реализации подобных проектов был выбран город Кронштадт.



По сообщению пресс-службы «МегаФона», геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его будущие потребности и определить оптимальные модели строительства, создания социальной и транспортной инфраструктуры и других систем.



«Цифровой двойник» — комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу. В рабочем варианте это 3D-копия города в масштабе 1.500, которую можно использовать для градостроительных целей, планирования развития городских территорий, для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС», — рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.



«Цифровой двойник» — это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет данные об экологии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования — от фото- и видеоинформации до текстовых документов. С ее помощью можно увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями власти и общества.



Представители оператора сообщают, что платформа поможет встраивать новые проектируемые объекты для визуального и функционального анализа. 3D-модель позволит оценить востребованность и загруженность будущего объекта, провести голосование и вместе с жителями решить, строить или нет, в целом создавая комфортную городскую среду.

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