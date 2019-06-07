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ММК и ЭТМ подписали соглашение о поставках электротехнического оборудования

УрБК, Магнитогорск, 07.06.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и ЭТМ заключили контракт на поставку электротехнического оборудования. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



«Контракт предусматривает заказ оборудования напрямую через интернет-платформу ЭТМ iPro, что существенно сэкономит время закупок и повысит эффективность системы снабжения предприятия, — говорится в сообщении.



Соглашение с одним из ведущих в России профессиональных дистрибьюторов электротехники подписано до конца 2020 года. По каждому производителю электротехнического оборудования для ПАО «ММК» и его дочерних обществ предложена индивидуальная скидка.



«Для осуществления закупки подразделениям ММК не нужно проводить процедуру выбора и согласовывать технические характеристики, благодаря чему время, необходимое для составления спецификации, занимает не более 20 минут. При формировании заказа технические специалисты цеха-заказчика видят сроки поставки оборудования, что существенно упрощает планирование ремонтов в долгосрочном периоде», — сообщили на ММК.



Заключение договора с ЭТМ стало частью комплексной программы совершенствования системы снабжения ПАО «ММК». Она предусматривает среди прочего налаживание работы с интернет-магазинами для организации прямых, эффективных поставок, исключающих лишние административные издержки.

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