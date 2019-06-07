Новости дня
В Екатеринбурге арестована кислородная станция за долг перед коммунальными службами в 1 млн рублей
7 июнь 2019 (17:10)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали здание кислородной станции (в Хибиногорском переулке, 33) площадью более 1 тыс. кв. м. за долг около одного млн руб. перед предприятием по подаче горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.
«Общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, задолжало предприятию по подаче горячей воды в микрорайон Екатеринбурга Химмаш порядка миллиона рублей за потребленные ресурсы. Должник расплатиться не торопился. Вследствие чего судебными приставами у предприятия-должника арестовано здание кислородной станции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что должник пока имеет право ограниченного пользования помещением. Но по истечении срока погашения задолженности имущество будет оценено и передано на реализацию или предложено взыскателю.
«Общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, задолжало предприятию по подаче горячей воды в микрорайон Екатеринбурга Химмаш порядка миллиона рублей за потребленные ресурсы. Должник расплатиться не торопился. Вследствие чего судебными приставами у предприятия-должника арестовано здание кислородной станции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что должник пока имеет право ограниченного пользования помещением. Но по истечении срока погашения задолженности имущество будет оценено и передано на реализацию или предложено взыскателю.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- У екатеринбургского предпринимателя арестовали три гаражных бокса и Mersedes за долг в 100 млн рублей
- В Белоярском районе приставы арестовали 10 единиц спецтехники у строительной компании за долг перед подрядчиком
- В Лесном у предпринимателя-должника арестовали ювелирные изделия на 4 млн рублей
- В Екатеринбурге судебные приставы арестовали мобильные бани за долг компании в 300 тыс. рублей
- В Екатеринбурге за долг в 300 тыс. рублей приставы арестовали имущество столовой