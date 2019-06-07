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В Екатеринбурге арестована кислородная станция за долг перед коммунальными службами в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали здание кислородной станции (в Хибиногорском переулке, 33) площадью более 1 тыс. кв. м. за долг около одного млн руб. перед предприятием по подаче горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.



«Общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, задолжало предприятию по подаче горячей воды в микрорайон Екатеринбурга Химмаш порядка миллиона рублей за потребленные ресурсы. Должник расплатиться не торопился. Вследствие чего судебными приставами у предприятия-должника арестовано здание кислородной станции», — говорится в сообщении.



Отмечается, что должник пока имеет право ограниченного пользования помещением. Но по истечении срока погашения задолженности имущество будет оценено и передано на реализацию или предложено взыскателю.

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