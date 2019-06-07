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Организация, выполняющая работы по реконструкции аэропорта Баландино, нарушила миграционное законодательство
7 июнь 2019 (16:50)
УрБК, Челябинск, 07.06.2019. В Челябинске компания, выполняющая работы по реконструкции аэропортового комплекса Баландино, привлекала иностранных работников к деятельности, не указанной в патенте. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской транспортной прокуратуры.
В целях устранения выявленных нарушений руководителю организации внесено представление. Также виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении должностного лица возбуждено пять дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в патенте, если патент содержит сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности)».
Металлургический районный суд Челябинска признал лицо виновным в совершении данных правонарушений и назначил штрафы общей суммой 125 тыс. руб.
В целях устранения выявленных нарушений руководителю организации внесено представление. Также виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении должностного лица возбуждено пять дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в патенте, если патент содержит сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности)».
Металлургический районный суд Челябинска признал лицо виновным в совершении данных правонарушений и назначил штрафы общей суммой 125 тыс. руб.
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