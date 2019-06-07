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«Уральские авиалинии» объявляют о распродаже выходного дня на московские рейсы
7 июнь 2019 (16:31)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу авиабилетов на рейсы Екатеринбург — Москва и Москва — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Акция действует только с 7 по 9 июня включительно на вылеты по 25 декабря 2019 года. Стоимость билетов — от 4,5 тыс. руб. в одну сторону и от 9 тыс. руб. за билет туда/обратно.
«Уральские авиалинии» выполняют до шести рейсов в Москву в день и предлагают пассажирам из Екатеринбурга выбор вылета сразу в два аэропорта столицы: Шереметьево или Домодедово. Количество мест ограничено.
Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, а также в авиакассах, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
Акция действует только с 7 по 9 июня включительно на вылеты по 25 декабря 2019 года. Стоимость билетов — от 4,5 тыс. руб. в одну сторону и от 9 тыс. руб. за билет туда/обратно.
«Уральские авиалинии» выполняют до шести рейсов в Москву в день и предлагают пассажирам из Екатеринбурга выбор вылета сразу в два аэропорта столицы: Шереметьево или Домодедово. Количество мест ограничено.
Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, а также в авиакассах, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
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