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В Екатеринбурге владелец салонов «Много мебели» выплатит покупателям за плохое качество товара 234,4 тыс. рублей
7 июнь 2019 (16:10)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. В Екатеринбурге суд обязал владельца салонов «Много мебели» выплатить клиентам 234,4 тыс. руб. за срыв срока поставки и плохое качество товара. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
С жалобами на салоны с начала года обратились 24 человека. Они заключили договоры на поставку товара, выбранного по образцу или каталогу производителя. Согласно условиям договора, мебель необходимо было оплатить сразу, срок поставки мог составлять до 45 рабочих дней. Однако индивидуальный предприниматель значительно нарушал данный срок, допускал случаи нарушения комплектности и качества мебели, игнорировал законные требования потребителей о расторжении договора купли-продажи, возврате уплаченных денег.
«По заявлениям обратившихся потребителей консультационным пунктом было подготовлено 4 исковых заявления в суд. Во всех случаях суд встал на сторону потребителей, обязав индивидуального предпринимателя не только расторгнуть договор купли-продажи и вернуть денежные средства, но и возместить потребителям убытки, выплатить неустойку, компенсировать моральный вред», — говорится в сообщении.
С жалобами на салоны с начала года обратились 24 человека. Они заключили договоры на поставку товара, выбранного по образцу или каталогу производителя. Согласно условиям договора, мебель необходимо было оплатить сразу, срок поставки мог составлять до 45 рабочих дней. Однако индивидуальный предприниматель значительно нарушал данный срок, допускал случаи нарушения комплектности и качества мебели, игнорировал законные требования потребителей о расторжении договора купли-продажи, возврате уплаченных денег.
«По заявлениям обратившихся потребителей консультационным пунктом было подготовлено 4 исковых заявления в суд. Во всех случаях суд встал на сторону потребителей, обязав индивидуального предпринимателя не только расторгнуть договор купли-продажи и вернуть денежные средства, но и возместить потребителям убытки, выплатить неустойку, компенсировать моральный вред», — говорится в сообщении.
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