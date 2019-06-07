Новости дня

В России ритейлерам запретили возвращать поставщикам продукты, не проданные в срок

УрБК, Москва, 07.06.2019. В России вступил в силу закон, вводящий для торговых сетей запрет на возврат поставщикам продуктов, не проданных в срок. Это может привести к снижению цен для покупателей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на одного из авторов инициативы, сенатора Сергея Лисовского.



«Хуже потребителям точно не будет. Думаю, станет лучше. Начнут снижаться издержки производителей, поэтому можно ожидать меньшую цену», — заявил он.



До вчерашнего дня менеджеры торговых предприятий могли заказывать товары «с запасом», а в случае нереализации отправлять продукцию обратно производителю. При этом за продажи они получали бонусы от руководства компании, а вот за остатки ответственности не несли. Производителю же грозит большой штраф в случае, если он поставляет меньшее количество товара, чем заказал магазин.



Сергей Лисовский отметил, что теперь ритейлерам придется внимательнее относиться к заказу продуктов, так как издержки по утилизации просроченной еды уже будут нести они сами.



В новых условиях сети будут вынуждены научиться пользоваться статистикой для более эффективного прогнозирования спроса на те или иные виды продуктов в зависимости от дней недели, сезона, праздников и других факторов.



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в качестве негативного последствия называет возможное временное отсутствие некоторых категорий скоропортящихся товаров из-за неграмотного планирования в сетях, которые пойдут по пути сокращения заказа.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков отметил, что в целом ритейлеры готовы к новым правилам. По его сведениям, ряд компаний уже пересмотрел объемы закупаемой продукции.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:50</span><br /><strong>В России ритейлерам запретили возвращать поставщикам продукты, не проданные в срок</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 07.06.2019. В России вступил в силу закон, вводящий для торговых сетей запрет на возврат поставщикам продуктов, не проданных в срок. Это может привести к снижению цен для покупателей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на одного из авторов инициативы, сенатора Сергея Лисовского.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087554-v-rossii-reteyleram-zapretili-vozvraschat-postavschikam-produkty-ne-prodannyh-v-srok.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: